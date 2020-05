Horoscop 19 mai: Fecioarele primesc un mesaj important

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 12 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 12 mai 2020 - Berbec:Astazi apare și un prim aliat care te va sprijini seriospentru a reuși sa faci schimbarile necesare in propria viața. Il vei intalniacum sau vei descoperi ca il aveai deja prin preajma. Horoscop 12 mai 2020…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 5 mai, pe pagina sa de Facebook, un text care conține mulțumiri celor ”care au acționat responsabil” pe perioada starii de urgența, precum și cateva propuneri post-pandemie. ”Aceasta perioada a fost și este inca extrem de dificila pentru…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a vorbit de la Vaslui despre situația din Romania, țara afectata de pandemia de coroanvirus. Oficialul a vorbit despre relaxarea masurilor impuse in Romania incepand cu 15 mai, a precizat ca inca nu am ajuns la varful pandemiei și a avut un mesaj clar. Potrivit lui…

- Mesaj de suflet al deputatului buzoian Cristinel Romanesu, președinte al organizației județene a Partidului Național Liberal și președinte al Federației Romane de Tenis de Masa, postat pe pagina sa oficiala de Facebook. El se adreseaza oamenilor atat din cele doua calitați oficiale, cat și din cea de…

- Dragi colegi, Suntem obligați sa ne conformam și sa respectam niște masuri pe care gravitatea situației actuale le impune. Este o situație cu care cea mai mare parte dintre noi nu ne-am confruntat și acum, mai mult ca niciodata, trebuie sa avem grija unii de alții. Vom respecta cu conștinciozitate toate…

- Horoscop 18 martie 2020. Ziua de miercuri aduce Taurilor vești bune legate de bani, Scorpionii sunt foarte sensibili, iar Peștii se ocupa de pasiunile lor amanate. Citește horoscopul complet al zilei de 18 martie 2020, conform...

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a adresat luni un cuvant de incurajare si speranta in contextul in care pe teritoriul Romaniei a fost decretata stare de urgenta in plina epidemie de coronavirus, potrivit...

- Horoscop 23 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 23 februarie 2020 - Berbec:Poate fi o zi surprinzatoare, care te invita, mai intai saajungi la anumite concluzii legate de experiențele recente, iar, mai apoi, lanoi experiențe, nu toate placute. Horoscop 23 februarie -…