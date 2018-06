HOROSCOP 19 iunie 2018: Cum începe săptămâna fiecare zodie HOROSCOP BERBEC

Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai buzna in prima agentie loto si sa dai tot ce ai pe un loz. Norocul apare sub o alta forma, ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient, va atrage bani in plus in viitor. Actiunile de durata in care esti implicat de ceva vreme pot fi rezolvate acum extrem de usor, printr-o idee geniala ce face ca totul sa ajunga mai repede la ce ti-ai propus. Sansa apare sub forma unei iesiri neasteptate dintr-o zona in care nimic nu se mai urnea. HOROSCOP TAUR

Daca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 18 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Un noroc de zile mari vizeaza situatia ta materiala, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai buzna in prima agentie loto si sa dai tot ce ai pe un loz. Norocul apare sub o alta forma, ca o idee practica foarte buna care, daca va fi folosita eficient,…

- Descopera ce iti pregatesc astrele pentru luna iunie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani, scrie realitatea.net.Berbec Luna iunie vine cu beneficii financiare neasteptate pentru tine.

- BerbecBerbecul este un semn prea energic pentru a avea timp sa fie negativist. Cu toate acestea, frica iți intuneca sufletul.TaurDaca faci parte din aceasta zodie, oamenii nu stau prea multa vreme langa tine pentru a-ți descoperi latura intunecata.

- In timpul Anului Cainelui de Pamant, sa ai grija de cei apropiati tie, sa iti tii finantele in siguranta si sa muncesti cat de bine si mult poti, fara sa te extenuezi prea mult, desigur. Sa tii minte ca nu toate problemele care te supara sunt probleme de fapt. Este un an de consolidare si de avansat…

- Iata cum isi tradeaza semnele zodiacale partenerii si ce inseamna pentru ele infidelitatea, scrie realitatea.net.Berbecul este foarte crud atunci cand vine vorba de infidelitate.Daca il prinzi ca te-a inselat, el nu va nega.

- HOROSCOP 22 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Daca iubesti, esti capabil sa ierti mai mult, da treci mai usor cu vederea si sa lasi judecatile deoparte. Priveste-l pe cel drag cu mai multa toleranta, nu ataca si nu acuza, pentru ca, daca te lasi acum furat de tendinta de a o…

- Fiecare dintre noi suntem nascuți sub un anumit semn zodiacal, iar in funcție de asta suntem intr-un anumit fel. Ne plac unele lucruri, suntem buni la diverse activitați și o sa traim intr-un anumit fel.

- Cu o zi in urma, actualul purtator de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a spus ca nu a vazut un memorandum de acest fel. In acest caz apare o contradictie, insa exista, totusi, o explicatie. Liviu Iolu, un fost purtator de cuvant al Guvernului, spune ca acest tip de document se discuta in sedinta de…