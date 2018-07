HOROSCOP 19 IULIE 2018: Atenţie la visele din această noapte! HOROSCOP BERBEC

Te cam joci cu optiunile pe care le ai la dispozitie, pentru ca sunt in numar ceva mai mare ceea ce-ti inspira sentimentul ca, orice ai alege, tot bine va fi. Privesti cu un dram de inocenta si naivitate ce se petrece in jurul tau si esti convins ca toate vor evolua intr-o directie foarte buna, oricare ar fi sensul pe care ai merge. E bine sa fii atat de optimist si de increzator in ceea ce-ti ofera viata, dar nu glumi! A te juca prea mult cu norocul nu e intotdeauna un motiv de bucurie, pentru ca norocul ti se poate scurge si printre degete la un moment dat. E timpul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP ZILNIC JOI 19 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te cam joci cu optiunile pe care le ai la dispozitie, pentru ca sunt in numar ceva mai mare ceea ce-ti inspira sentimentul ca, orice ai alege, tot bine va fi. Privesti cu un dram de inocenta si naivitate ce se petrece in jurul…

- BERBEC Asigura-te ca nu iei decizii financiare ireversibile astazi. Momentul actual este propice pentru a reflecta la ceea ce ai de facut pe viitor. Vei vedea mai clar totul, iar in cazul in care oamenii nu asa bine intentionati iti ofera o asociere si ti pare ceva suspect la mijloc, ar trebui sa te…

- BERBEC. An de corectare a greselilor din trecut. Poti analiza relatia in care de afli, dar trebuie sa-ti asumi responsabilitati mai ales daca nu-ti place ceea ce faci din punct de vedere profesional. Mizeaza pe intuitie si evita tensiunile intre 27 iunie si 28 august cand Marte e retrograd. Ai nevoie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre…

- HOROSCOP BERBECTe uiti in jurul tau si vezi ca e cam gol pe langa tine, incat ai fi tentat sa spui ca nu ai pe cine te baza. Gresit: esti singur pentru ca esti cu o suta de metri inaintea celorlalti care alerga in spatele tau. Bucura-te de aceasta solitudine – seamana cu singuratatea alergatorului…

- Berbecii fac schimbari in relația cu prietenii și rețeaua profesionala, dar și in planurile pe termen lung. In iubire și in relația cu copiii au parte de armonie. Taurii calatoresc, au multe invitații de onorat, dar și chef de distracție. Relația cu rudele este excelenta, dar in plan profesional…

- Balanta – Soarele rasare pe strada ta. Gratie unor apropiati, in aceasta luna vei avea ocazia sa pui "mana" pe niste proiecte frumoase, care iti vor aduce bani frumosi in buzunare. Simti ca ti se schimba destinul, ca in sfarsit nu trebuie sa mai duci dorul banilor. Poti sa te relaxezi, caci munca…