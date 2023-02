Astazi, 19 februarie, sub influența Lunii in descreștere in Varsator, ar trebui sa lași deoparte așteptarile nerealiste care te impiedica sa-ți realizezi planurile. Aceasta schimbare va atrage in cercul tau noi asociați care sunt dedicați acelorași vise și obiective. Berbec.Atunci cand urmezi calea celei mai mici rezistențe, lucrurile pot ieși mai bine decat ți-ai imaginat. Vei vedea acest lucru in lunile urmatoare. Mai mult, și relațiile tale interpersonale se vor schimba in bine. Vei descoperi ca ești inconjurat de oameni care iți susțin calea. Deschide-te catre lume, Berbec. Sfat cosmic: deschide-te…