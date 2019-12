Horoscop 19 DECEMBRIE 2019. Să fim serioşi azi, cum s-au aliniat astrele pentru fiecare zodie Horoscop 19 DECEMBRIE 2019. Ce anume vrei? Arata ca esti serios in acea privinta ! Luna e in Balanta si este si ea serioasa cand vine vorba de relatii, alt aspect unde ni se cere sa fim seriosi si dedicati prin acest sextil. Asadar, azi dedica-ti energia si manifesta dedicare. Tine-ti promisiunile. Marte este plin de pofte si dorinte in Scorpion dar Saturn il tine din scurt. Cele doua planete laolalta dau o reteta perfecta pentru succes. Este timpul sa iti turezi motoarele spre obiectivele acelea importante ale tale, chiar daca ele te sperie. Mergi spre tot ceea ce aduce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

