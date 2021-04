Horoscop 19 aprilie 2021- Sunteți foarte bine dispus și comunicativ BERBEC Sunteti foarte bine dispus si comunicativ. Treceti la punerea in aplicare a planurilor pe care le pregatiti de ceva timp, mai ales ca este posibil sa beneficiati de sprijinul moral si financiar al unei rude. Este momentul sa acordati mai multa atentie si mai mult timp relatiei cu persoana iubita. TAUR Va doriti […] The post Horoscop 19 aprilie 2021- Sunteți foarte bine dispus și comunicativ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecSunt șanse sa te intalnești cu niște persoane foarte interesate de ceea ce faci și, uite așa, ajungi sa vorbești tot despre afaceri.TaurVei fi nevoit sa faci fața unei situații mai delicate. Chiar daca nu-ți face placere sa stai in preajma unei persoane, situația creata nu-ți va da de ales.GemeniPlanul…

- Luna din Rac a facut marți un trigon armonios cu Neptun din Pești, ceea ce inseamna ca zodiile Rac, Scorpion și Pești au visat cu ochii deschiși, acțiune care va continua și astazi, 24 februarie 2021, motiv numai bun de a face asta, fiind și Dragobete. In schimb, s-ar putea sa se amageasca singure in…

- Capricornii pot obține mai mulți bani, in timp ce o alta zodie poate avea parte de o surpriza frumoasa. Culorile norocoase ale zilei sunt portocaliu și verde inchis, iar numerele ce aduc noroc sunt 2, 13, 29, 31 și 44, scrie impact.ro .

- Horoscop 11 februarie 2021. Astrologii aduc vești noi despre zodii. Care sunt nativii care iși indeplinesc dorințele și ce provocari au. Dar sa nu uitam și de numerele numerele norocoase ale zilei de joi, iar acestea sunt: 2,3,10,18,29,33, in timp ce culorile care iți fac ziua superba sunt: portocaliu…

- Reprezentanții IPJ Iași au dispus verificari, dupa ce senatoarea AUR Diana Șoșoaca a petrecut, vineri seara, intr-un local din Iași, unde nu era respectata distanțarea sociala, scrie G4Media. In timpul petrecerii senatoarea AUR le-a cerut celor prezenți la restaurant sa faca o dedicație muzicala pentru…

- Luna februarie este speciala din punct de vedere astral. In data de 1 februarie Venus a intrat in semnul Varsatorului, unde va sta pana in 25 ale lunii. Tranzitul ne impinge catre schimbari in relațiile noastre, mai multa introspecție, dar și mai mult curaj in ganduri ori in acțiuni. Afla care sunt…

- BERBEC Orice actiune are si reactiune. Este un adevar de care trebuie sa tineti seama. Azi, nu trebuie sa criticati sau sa bombaniti. Lasati pe altii. Daca aveti sfaturi care va prisosesc, scoteti-le maine la iveala. Lucrati eficient! TAUR Loialitatea este intotdeauna de dorit,…

- Din capul locului e bine sa știi ce luna din an iți va aduce cele mai multe vești bune, liniște, pași in cariera și relaxare. Cea mai buna luna din an pentru fiecare zodie. Horoscop 2021: cea mai buna luna din an pentru fiecare zodie Berbec Aprilie este vestitorul tau de bine. Este o luna […] The post…