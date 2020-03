Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Sarcinile profesionale va dau batai de cap si regretati ca ati refuzat orice ajutor pana acum. Din nefericire, deciziile dv. nu sunt luate in seama de cei cu care ati colaborat o perioada lunga de timp.

- In aceasta seara, de la ora 21:00, in studioul Radio Sud va avea loc o discutie despre evolutia pietei muncii din Dolj, in debutul anului 2020. Puteti asculta la emisiunea Economia Sudului, de la Radio Sud, care sunt cele mai importante probleme in relatia dintre angajati si angajatori. Veti afla ce…

- Corespondentul BBC, Africa, Fergal Keane, a anunțat carenunța la cariera de jurnalist dupa ce a fost diagnosticat cu stresposttraumatic (PTSD) ca urmare a ”zecilor de ani de munca in zonele de conflict”.Diagnosticul sau a fost rezultatul „catorva zeci de ani de munca in zonele de conflict din intreaga…

- Doi barbati din municipiul Galati s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost implicati intr-un conflict stradal soldat cu pagube materiale si o ranire, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ). Potrivit sursei citate, echipajul de jandarmerie aflat in misiune…

- BERBECVa ganditi prea mult la bani si neglijati rudele si apropiatii. Incercati sa discutati mai des cu membrii familiei, poate au nevoie de un sfat.TAURS-ar putea ca lucrurile sa nu iasa asa cum v-ati dorit.

- Vești importante pentu zodii in saptamana 6-12 ianuarie 2020! Astrologul Camelia Patrașcanu a dezvaluit care sunt nativii care vor vea parte de schimbari uriașe sau de vești neașteptate in zilele urmatoare!