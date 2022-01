Horoscop 18 ianuarie 2022 – Salută cu plăcere sugestia unui prieten BERBEC Saluta cu placere sugestia unui prieten de a face ceva care implica munca pentru tine și trebuie sa acționezi cu oarecare rautate și determinare. Nu este vorba de minciuni, ci de a nu arata atat de mult ceea ce crezi… TAUR Daca credeți ca cineva va subestimeaza, aratați-le ca nu au dreptate și […] The post Horoscop 18 ianuarie 2022 - Saluta cu placere sugestia unui prieten first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna intra astazi in zodia Gemeni și formeaza din aceasta ipostaza doua asppecte importante, unul cu Jupiter și unul cu Saturn. Dcaa in prima parte a zilei avem tendința de a vorbi prea mult și chiar de a ne lasa pacaliți de cuvintele altora, catre seara devenim mult mai atenți și responsabili in comunicare.…

- BerbecFii mai indulgent cu tine, nu te mai critica atat si nici nu-ti trece in revista doar defectele. Taur Nu mai privi inapoi, ce a fost a fost si trebuie sa inchizi un capitol odata pentru totdeauna. GemeniTotul este bine in lumea ta si aceasta atitudine optimista te va ajuta sa treci peste toate…

- BERBEC Saluta cu placere sugestia unui prieten de a face ceva care implica munca pentru tine și care implica sa acționezi cu oarecare rautate și nu atat de deschis la sugestii. Nu este vorba de minciuna ta, ci de a nu arata atat de mult ceea ce crezi. TAUR Daca credeți ca cineva va […] The post Horoscop…

- Luna decembrie 2021 va fi o luna plina de diverse sarcini, multe dintre ele destul de dificile. Semnele de apa vor intampina dificultați in a-și indeplini responsabilitațile. Neptune este planeta care guverneaza și protejeaza zodiile in luna decembrie.

- BerbecZiua de astazi o incepi cu ambitii mari, cerand dedicare trup si suflet.Vrei sa ti se acorde libertate de actiune si controlul absolut in tot ceea ce intreprinzi, vrei sa ti urmezi pornirile de a studia sau de a calatori, iar tu alegi sa ramai alaturi de cei care pot tine pasul cu tine. Esti prea…

- BERBECSunt zile mai incarcate la locul de munca. Lasati stresul la birou si cand ajungeti acasa, incercati sa va relaxati, organizati o cina cu familia sau iesiti undeva in oras. TAURE necesar sa va ganditi mai mult la dumneavoastra.

- BERBEC- Pot aparea unele neintelegeri la locul de munca. Nu va indispuneti, faceti un mic efort si veti reusi sa depasiti situatiile delicate.TAUR- Succesul unui coleg de munca sau al unui prieten va face invidios.

- Luna traverseaza astazi zodia Gemeni și ne stimuleaza nevoia de dialog, de a ne impartași ideile. Este mai ușor astazi sa exprimam ceea ce gandim și suntem mai dornici de plimbari, așa ca putem profita de acest tranzit pentru a ieși in natura sau pentru a face o vizita celor dragi. Horoscop zilnic 24…