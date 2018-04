Horoscop 18 aprilie 2018 – Traversati o perioada favorabila BERBEC Este posibil sa treceti printr-o perioada mai dificila pe plan sentimental. Din fericire, aveti o capacitate de comunicare foarte buna, care va ajuta sa lamuriti neintelegerile si sa dezamorsati eventualele conflicte. Tratati cu calm dificultatile intampinate in plan social. Fiti atent la ce afirmatii faceti in public! TAUR S-ar putea sa suferiti o […] Horoscop 18 aprilie 2018 – Traversati o perioada favorabila is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Se intrevede o zi favorabila din mai multe puncte de vedere. In plan financiar, aveti posibilitatea sa deblocati o situatie care v-a afectat in ultima vreme. S-ar putea sa aveti tendinta de a va sustine punctul de vedere cu obstinatie, riscand sa ii indepartati pe cei din jur. Dupa-amiaza este…

- Avand in vedere ca minivacanta prilejuita de Sarbatorile Pascale se apropie tot mai mult, daca aveti in plan sa circulati in zilele urmatoare cu trenul si nu cu masina, e bine sa aveti in vedere faptul ca oficialii CFR Calatori au decis anularea unui numar de zeci de garnituri. Masura vizeaza intervalul…

- BERBEC Ca sa nu intarziati la serviciu sau la o intalnire de afaceri, ar fi bine sa nu plecati de acasa in ultima clipa. S-ar putea sa aveti probleme de comunicare. Fiti prudent in relatiile cu colegii si cu prietenii. Situatia financiara nu trebuie sa va ingrijoreze. Partenerul de viata ar putea primi…

- BERBEC Incepeti ziua cu o stare accentuata de oboseala si de confuzie. Nu luati decizii importante, pentru ca este posibil sa nu gasiti cele mai bune solutii. Ar fi bine sa evitati activitatile care va solicita intens. Limitati-va la activitati de rutina si incercati sa va odihniti! TAUR Intrati in…

- BERBEC Sunteti in forma intelectuala excelenta si aveti idei ingenioase. Intentionati sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar nu aveti inca suficienti bani. Puteti sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca aveti sanse reale sa obtineti suma necesara. TAUR…

- BERBEC Va confruntati cu intarzieri sau neintelegeri care genereaza dificultati financiare de scurta durata. Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins, fiindca riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Daca trebuie sa sustineti un examen sau sa calatoriti, fiti foarte atent si precaut.…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- TaurNu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie! A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul…