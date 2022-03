BERBEC Nu trebuie sa te gandești intotdeauna sa ai ceva stabil daca nu ai nevoie de asta acum, sau daca persoana potrivita nu a aparut. Trebuie sa incepi sa te gandești puțin la libertatea pe care o poți avea daca pui corect problema. TAUR Nu poți vedea negativul tot timpul, in orice… Este foarte important […] The post Horoscop 17 martie 2022- Simțiți nevoia de relaxare și multa odihna first appeared on Ziarul National .