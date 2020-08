Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: S-ar putea ca azi sa aveti parte de intalniri și evenimente menite sa va trezeasca la viața conștiința și spiritualitatea. Tot azi apar niste oameni in viata voastra, care s-ar putea sa va aduca multa bucurie.

- BERBEC Nu va vedeti capul de treaba, din cauza unor obstacole neasteptate. Perspectiva unei lucrari noi va agita. Totul e sa ramaneti optimisti pe plan sentimental si sa aratati partenerului cat mai multa afectiune. TAUR Sunteti intr-o forma intelectuala de zile mari, deci numai buni de examene, concursuri…

- BERBECAr fi bine sa acceptati mai des noi provocari, chiar daca acest lucru poate sa va intimideze. Va veti simti mai fericit atunci cand puteti schimba rutina.TAUR Evitati orice fel de conflict sau discutie in contradictoriu.

- BERBEC Ar fi bine sa invatati sa fiti mai cumpatati, in special in comunicare, și sa va supuneti unor reguli de dialog noi. Incercati sa nu mai judecati, sa nu mai dati verdicte, asta v-ar putea atrage antipatia celor din jur. TAUR Evitati, azi, sa rezolvati o situatie dificila…

- BERBECIn plan sentimental s-ar putea sa aveti parte de niște trairi intense, pasionale și sa reușiti sa va exprimati sentimentele in stilul vostru caracteristic, cu mult patos.TAUR Posibile tensiuni in familie din cauza faptului ca lucrati prea mult si stati peste program.

- Din punct de vedere spiritual, Solstitiul de vara te indeamna sa iti ridici vibratiile, sa te bucuri de viata, sa petreci mai mult timp in natura. Mai multe curiozitati despre solstitiul de vara gasesti aici. BERBEC: 1 de Foc – Forta Mesajul pe care ti-l transmite aceasta carte este…

- BERBEC Ceea ce faceți și ceea ce spuneți au un impact major zilele acestea. Evitați remarcile prea acide, in domeniul profesional, in special facute in public. Sectorul financiar va fi mai placut daca ascultați acest sfat. TAUR La serviciu, sunteți vrajiți de ideea de a elimina rutina din munca, o…

- BERBEC Se pare ca va trebui sa plecati intr-o calatorie si ar putea sa nu decurga asa cum v-ati fi dorit. Conversatiile, schimburile de mesaje si drumurile au un impact marcant. E posibil ca azi sa primiti o suma mare de bani. TAUR S-ar putea ca din cauza problemelor de serviciu sa fiti putin […]