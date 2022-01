Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2022 spune ca nativii din zodia Berbecului vor primi o veste buna. Astrele pregatesc multe surprize frumoase pentru acești nativi. Ele vor incerca sa-i ghideze pe tot parcursul zilei pentru a lua cele mai bune decizii, scrie SHOK .

- Horoscopul zilei de 31 decembrie 2021 spune ca nativii din zodia Sagetatorului se vor face remarcați in fața celor din jur. Ultima zi din an le va aduce acestor nativi bucurie in suflet pe care o vor impartași cu oamenii importanți din viața lor, scrie SHOK.md .

- Horoscopul zilei de 30 decembrie 2021 spune ca nativii din zodia Balanțelor vor primi o veste buna. Astrele vor incerca sa fie alaturi de toți nativii din zodiac și sa-i ajute pentru a lua cele mai bune decizii, scrie SHOK.md .

- Horoscopul zilei de 21 decembrie 2021 vine cu multe vești bune pentru nativii din zodiac. Sarbatorile de iarna sunt mai aproape decat pot crede, iar oportunitațile sunt la tot pasul. Nativii se vor bucura de zile de poveste alaturi de familie și cei dragi, scrie catine.ro .

- Cu toate ca orice persoana se va putea bucura de perioada ce urmeaza, indiferent de data la care s-a nascut, o zodie va avea parte de sarbatori de iarna de vis pe care și le va aminti cu drag. Horoscopul pentru finalul de an dezvaluie cine se va bucura cel mai mult de magia Craciunului și de petrecerea…

- Horoscopul zilei de 4 decembrie 2021 vine cu multe momente placute in viața nativilor din zodia Capricornului. Aceștia se bucura de mai mult timp liber și de atenția primita de la persoanele importante din viața lor, scrie SHOK.md.

- Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2021 spune ca astrele sunt de partea zodiilor și le vor sprijini sa-și rezolve fiecare problema. Gemenii vor avea parte de un dezechilibru financiar, dar daca deciziile sunt luate rațional, totul se va rezolva de la sine, scrie SHOK.md.

- Horoscop zilnic 3 noiembrie. Luna trece astazi prin zodia Balanța, acolo unde se mai afla doar Mercur, cu care se va intalni in conjuncție catre seara și, implicit, va potența careul cu Pluto, despre care vorbeam ieri in horoscop. Ziua de astazi ne indeamna la echilibru emoțional și la gasirea unor…