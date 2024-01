Horoscop 16 ianuarie 2024 – Veți primi astăzi mai mult decât cuvinte bune BERBEC Nu-ți place sa fii inșelat sau ca cineva poate profita de tine și este ceva care se poate intampla astazi destul de ușor, așa ca trebuie sa fii in alerta maxima pentru a evita riscul. Nu toata lumea este complet sincera sau de incredere. TAUR Cineva din familie va aduce o problema care […] The post Horoscop 16 ianuarie 2024 – Veți primi astazi mai mult decat cuvinte bune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin a oferit un mesaj de 4 cuvinte dupa ce a fost prezentat oficial la Tottenham. Dragușin a fost filmat de cei din echipa media a lui Tottenham in timp ce spunea „Come on You Spurs”. Mesajul clasic al celor care țin cu echipa londoneza. In traducere, „Haide Spurs!” VIDEO. Radu Dragușin, primele…

- Larisa Udila o sarbatorește pe mama ei. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta i-a facut o urare emoționanta femeii care i-a dat viața. Iata ce postare speciala a facut influencerița prin intermediul rețelelor de socalizare!

- Angi Șerban renunța la proteste, a anunțat ca „va pune goarna in cui”. A venit momentul ala, o sa pun goarna in cui, am obosit. Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine. Daca puteam mai mult, faceam mai mult, atat am putut. Over and out, a scris ea pe Facebook. Angi Șerban a devenit…

- Pentru cele mai multe semne zodiacale, ziua va fi una de relaxare, alaturi de familie, mai puțin pentru Gemeni, care sunt intr-un du-te-vino continuu! Berbec Ziua de duminica e una propice cumparaturilor, vizitelor, ieșirilor in oraș, la un restaurant sau la un film, și ai de gand sa profiți de cat…

- Un inceput de saptamana dominat de ambiții in cariera și nevoia de a obține mai mulți bani in buget. Din pacate, astrele vor pune și multe obstacole in atingerea scopurilor dorite pentru cei mai mulți dintre nativii zodiilor. Berbec Berbecii vor nutri ambiții mari in legatura cu cariera lor, așa ca…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Parlamentului, cu Ella Haimi, soția romanului ținut ostatic de catre gruparea terorista Hamas, in Fașia Gaza. Liderul PNL spune ca intalnirea a fost "greu de descris in cuvinte".

- Berbec (21 martie – 19 aprilie): Ziua de astazi aduce o energie pozitiva pentru tine, Berbec. Fii deschis la oportunitați noi și la schimbari in planul personal sau profesional. Comunicarea cu cei din jur poate fi cheia succesului tau. Profita de acest moment pentru a-ți manifesta creativitatea și pasiunea.…

- BerbecEnergia acestei zile iti aduce efecte in segmentul relatiilor cu prietenii. La indemnul celor dragi este posibil sa te desprinzi de vechiile prietenii. Fii prudent, deoarece granita dintre o relatie amoroasa si una de prietenie este foarte sensibila, ambele relatii putandu se confunda foarte usor.…