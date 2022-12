Horoscop 16 decembrie – Leu, găsește echilibrul cu subconștientul tău Astazi, 16 decembrie, Luna in scadere in Fecioara promite o adevarata zi de victorii pentru multe semne zodiacale. Dar graba și acțiunile nechibzuite vor duce la probleme mari. Berbec.Universul iți da o idee clara despre ce trebuie sa elimini din viața ta. Ma asculți? Nu uitați ca exista doua persoane in fiecare relație. Ceea ce dai, primești. Nu lasați pe nimeni sa va ia de buna. Sfat cosmic: fiți atenți la semnele pe care vi le da universul. Taur.Acordați atenție templului vostru interior. Ai grija de cea mai importanta relație din viața ta – cea pe care o ai cu tine insuți. De asemenea, veți… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

