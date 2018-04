HOROSCOP 16 APRILIE 2018: Zi agitată şi la serviciu, şi acasă. Previziuni pentru fiecare zodie HOROSCOP BERBEC

Stresul devine coplesitor astazi incat te face sa reactionezi aiurea la diversele provocari care se ivesc in cale. Inainte de a lua decizii capitale, incearca sa te linistesti, ca sa nu iti exprimi ultimul cuvant intr-un moment de stres maxim. Ai putea regreta mai apoi ca nu ai gandit mai indelung, ca nu ai luat decizii in momente mai linistite, ci sub imperiul emotiilor negative de moment. Se poate vorbi de o criza, cand nervii te-ar putea face sa actionezi ciudat, agresiv, impulsiv, stricand totul peste noapte. Ia o pauza daca vezi ca esti prea agitat, pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

