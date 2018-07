HOROSCOP 16-25 iulie 2018: Sfârşitul lunii aduce pasiune, dar şi tensiune în relaţii. Previziunile amoroase ale săptămânii BERBEC Nu vei reusi sa te bucuri de cei dragi decat in weekend, pentru ca restul zilelor vor fi destul de incarcate profesional. Nimic nu te impiedica, insa, sa te concentrezi la maximum pe iubitul sau sotul tau in cele doua zile. Nu ar strica sa ii propui sa plecati intr-o plimbare romantica doar voi doi, cu siguranta va fi deschis ofertei. Daca esti singura, prietenii iti vor ocupa tot timpul! TAUR Nu se anunta o saptamana prea buna pentru tine pe plan sentimental, insa tot raul spre bine. Vor fi prezente certuri si contradictii, si cu toate ca in acele momente e tragic,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

