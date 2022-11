Horoscop 14 noiembrie 2022. Zodia care ar putea pierde sume importante de bani Horoscop zilnic 14 noiembrie. Astazi nu avem pe cer un aspect important, insa Luna iși va schimba semnul. Astfel, in prima parte a zilei se va afla in Rac, de unde ne va transmite emoție și intuiție, iar in a doua parte a zilei se va muta in zodia Leu, poziție din care ne indeamna […] The post Horoscop 14 noiembrie 2022. Zodia care ar putea pierde sume importante de bani appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 7 – 13 noiembrie 2022 aduce multe schimbari pentru nativii horoscopului european. Daca unele zodii se vor bucura de succes pe plan financiar, alți reprezentanți vor pierde o anumita suma de bani și se vor certa cu partenerul de viața. Verifica, mai jos, sa vezi daca te numeri printre ei. Ce…

- BERBEC Uita de problemele serioase și incearca sa te bucuri de momentele petrecute langa partenerul tau. TAUR Este posibil sa nu poți influența diverse evenimente din jurul tau in acest moment, dar asta nu inseamna ca ar trebui sa-ți pierzi autocontrolul și increderea in tine.GEMENI Te simți bine, ai…

- Horoscopul zilei de marti, 1 noiembrie 2022. Luna tranziteaza și astazi zodia Varsator, insa va forma doua aspecte tensionate, un careu cu Uranus și o conjuncție cu Saturn. Acest context aduce stari emoționale neplacute, blocaje de exprimare a trairilor interioare și rasturnari de situație și planuri.…

- Mercur, planeta comunicarii, intra astazi in zodia Scorpion, zodie pe care o va tranzita pana pe data de 17 noiembrie. Din aceasta ipostaza ne va aduce mai multa profunzime in gandire, mai multa intuiție și ne va stimula la introspecție și la deslușirea misterelor din viața noastra. Trebuie sa avem…

- Horoscop zilnic 23 octombrie 2022. Soarele și Venus intra astazi in zodia Scorpion și continua in conjuncția formata ieri in Balanța, insa de aceasta data sub auspiciile energiei scorpionice. Acest context amplifica puternic starile interioare, ne poate face sa dramatizam mai mult și sa incercam sa-i…

- Daca ieri Venus din Balanța ne-a incantat cu un aspect benefic, astazi se va afla in careu cu Pluton, un aspect tensionat, care aduce certuri in cupluri și discuții in contradictoriu in relațiile profesionale. Trebuie sa avem grija sa nu exageram cu autoritatea, posesivitatea și sa ne controlam autoritatea…

- Horoscop zilnic miercuri, 19 octombrie. Venus din Balanța și Marte din Gemeni se intalnesc astazi intr-un aspect de susținere care este foarte constructiv pentru relații și viața sentimentala. Cu alte cuvinte, iubirea și pasiunea iși unesc forțele și relațiile prin viața. Afla care este zodia care isi…

- BERBEC - Te vei simți bine daca faci ceva pentru alți oameni - pentru o persoana draga sau chiar pentru un strain care are nevoie de ajutor. TAUR – Poți sa-ți implementezi cu succes ideile și sa introduci unele inovații in viața ta. Nu va angajați in lupte pentru putere care va vor epuiza puterea și…