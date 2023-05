Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce ne apropiem de finalul primei saptamani din aceasta luna, mulți nativi sunt cu gandul la vacanța, insa astrele anunța evenimente importante ce le vor da unora batai de cap. Veștile sunt excelente pentru un semn al zodiacului. Potrivit horoscop 4 mai 2023, aceasta este zodia care poate da…

- Astrologii au vești excelente pentru cinci din cele 12 semne ale zodiacului. Ultimele zile ale acestei luni vor fi marcate de caștiguri fabuloase, astrele fiind de partea lor. Afla care sunt zodiile care dau lovitura la final de aprilie 2023. Zodii care dau lovitura la final de aprilie 2023 – Berbec…

- Delia a revenit in centrul atenției, dupa ce le-a dat de banuit fanilor sai ca ar putea participa, in viitor, la America Express. Ce a spus celebra artista despre posibilitatea de a participa alaturi de soțul ei, Razvan Munteanu, la show-ul de la Antena 1. Cand ar putea participa Delia la America Express…

- De Ziua Femeii, domnii iau cu asalt florariile, in cautarea buchetului perfect pentru doamnele și domnișoarele din viața lor. Pentru cei care nu știu ce preferințe au partenerele, astrologii le intind o mana de ajutor. Afla, din randurile de mai jos, ce flori de 8 Martie sa alegi, in funcție de zodie.…

- Inceputul de saptamana nu vine cu vești bune pentru o zodie, in timp ce alți nativi se vor bucura de o zi bogata. De pilda, in viața Capricornilor apare acea persoana de care au nevoie, Berbecii trebuie sa fie cu bagare de seama in privinta deciziilor, deoarece ii pot afecta pe termen lung, iar Racii…

- Țara noastra este atractiva pentru investițiile straine, astfel ca strainii continua sa investeasca in Romania. Acum s-a aflat care este gigantul din Polonia care da lovitura in Romania. Ce deschide in țara noastra cat de curand. Polonezii investesc in Romania. Ce au construit la Vaslui Grupul polonez…

- Majoritatea oamenilor fac o serie de greșeli fara sa iși dea seama chiar inainte de plece la cumparaturi. Cu siguranța ai observat cum in multe dați ajungi sa achiziționezi produse de care nu ai chiar mare nevoie sau lucruri la care poftești și pentru care trebuie sa renunți la cele necesare. Poți sa…

- Horoscop rune 14-20 februarie 2023. Explicațiile numerologului Mihai Voropchievici cu privire la modul in care vor evolua lucrurile in viețile nativilor in urmatoarele zile. Afla in randurile de mai jos cine este zodia care va incasa mai mulți bani. Horoscop rune 14-20 februarie 2023 Berbec. In perioada…