Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 vine la pachet cu mai multe eclipse care vor sta la baza unor ample schimbari, dar și cu mișcari retrograde ale planetelor. Totuși, prezinta fiecarei zodii diverse oportunitați de a-și transforma visele in realitate.

- Horoscopul iubirii fiecarei zodii din astrologie este aici pentru luna ianuarie 2023. Iata ce se intampla in dragoste și ce sfaturi sunt cele mai bune pentru relațiile tale, conform experților.

- Doua zodii iși vor incepe anul 2023 cu stangul, avand cateva probleme chiar din ianuarie. Deși se așteptau ca totul sa fie bine, astrele ii vor supune la cateva incercari pentru a demonstra ca au invațat lecțiile.

- BerbecSambata este bine sa ti finalizezi treburile de rutina, atat in plan personal, cat si in cel profesional. Alcatuieste planuri in acest sens, astfel incat in urmatoarele patru saptamani sa ti fie comod sa desfasori activitatile programate. Insa, fereste te de excese si de a vorbi prea mult despre…

- Finalul de saptamana vine cu trei ceasuri rele in care unele zodii se pot confrunta cu diferite situații deloc confortabile. Horoscop 11 Noiembrie BERBEC Iți impui sa urmezi astazi doar ceea ce crezi tu despre proiectele tale și sa nu mai pleci urechea la cei din jur. O astfel de atitudine iți face…

- Nu riști nu caștigi, acesta va fi sloganul zilei de joi, 3 noiembrie 2022, pentru toți nativii zodiacului. Deși unii au avut parte de cateva zile de foc, la sfarșitul saptamanii lucrurile par sa se echilibreze.Horoscop 3 noiembrie 2022 BerbecAtitudinea pozitiva a Berbecilor le poate aduce caștiguri…

- Berbec Astazi esti preocupat de chestiunile financiare comune cu partenerul de viata, de afaceri sau colaboratorii. Se pare ca esti destul de ingrijorat vizavi de munca si implicatiile ei, mai ales de banii pe care i obtii deocamdata din activitatea profesionala pe care o desfasori. De aceea, chibzuirea…

- Daca pentru unele zodii luna noiembrie se anunța a fi una prospera, pentru altele insa, nu este deloc un moment favorabil financiar. Nativii nascuți sub aceste semne zodiacale vor avea de suferit din cauza asta, motiv pentru care vor fi tentați sa faca imprumuturi, de pe urma carora risca sa piarda…