- Ce te enerveaza in funcție de zodie: Taurii sunt foarte deranjați de dezordinea creata de ceilalți Motivul sau motivele pentru care te enervezi difera de la un individ la altul. Din fericire, aceste lucruri ne fac diferiți unii de ceilalți.Iata care sunt lucrurile pe care ii enerveaza…

- Horoscop Oana Hanganu 27 ianuarie -2 februarie 2020, BERBECIn prima parte a saptamanii sunt posibile discuții in cuplu legate de o calatorie, de o problema juridica sau administrativa sau de vizita-surpriza a unei rude, care da peste cap programul nativilor.In a doua parte a saptamanii,…

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…

- Fiecare dinte noi trebuie sa stie care este numarul norocos ce il reprezinta in anul 2020, iar astrele vor dezvalui acest lucru in cele ce urmeaza. Numarul norocos al balantelor pentru anul 2020 va fi numarul 3, inrudit cu semnul infinitului, ce ii va determina sa priveasca viata cu alti ochi si…

- Horoscopul anului 2020 -Berbec De ceva timp, nativii Berbec iși doresc ceva nou, ceva interesant in viața lor și pana acum nu au avut curajul sa faca pasul decisiv. In 2020 norocul le surade! Berbecii care nu au reușit in 2019 sa-și duca planurile la bun sfarșit și sa faca schimbari semnificative pe…

- Berbec Intre 14 și 15 decembrie dimineața, preocupari domestice. Presiuni care provin de la rigorile funcției, de la responsabilitațile profesionale care le mobilizeaza nativilor toate resursele, de unde și dificultatea de a fi alaturi de o ruda sau de familie. Intre 15 decembrie, dupa…

- Relația Jupiter-Uranus, din 15-17 decembrie, aduce tuturor zodiilor șanse excelente, noi orizonturi, dezvoltarea aptitudinilor personale, posibilitați de extindere, raze multiple de optimism. Pot aparea schimbari bruste, uneori conflictuale, in stilul de viata. * Berbec In perioada 15-17 decembrie,…

- BERBECAstazi veti realiza mai multe decat v-ati propus. Tot azi puteti sa intalniti persoana de care sa va indragostiti la prima vedere. TAURAzi puneti dragostea pe primul plan și aveti parte de declarații de iubire și promisiuni romantice.