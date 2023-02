Horoscop 13 februarie 2023. Fecioară, lucrează la răni din trecut Astazi, 13 februarie, Luna in descreștere in Scorpion forțeaza la propriu zodiacul sa se concentreze asupra sa și a dorințelor sale. Relațiile superficiale nu sunt atat de satisfacatoare; iți dorești ceva permanent. Este un moment favorabil pentru finalizarea afacerilor incepute anterior și pentru analiza muncii depuse. Berbec.Berbec, este timpul sa lași deoparte toate indoielile, temerile și grijile și sa mergi inainte. Chiar daca nu ințelegeți inca ce va așteapta. Incearca oricum! Asuma-ți riscul. Acceptați regulile jocului pe care vi le dicteaza viața. Credeți-ma, doar ce e mai bun ne așteapta!… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

