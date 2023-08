Dennis Man, gol de generic în Cupa Italiei! „Ce barbarie…”

Dennis Man a fost integralist în meciul din Cupa Italiei pe care Parma l-a câștigat la scor de neprezentare în fața celor de la Bari.... The post Dennis Man, gol de generic în Cupa Italiei! „Ce barbarie…” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]