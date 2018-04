HOROSCOP 12 APRILIE 2018: Diplomaţia este foarte importantă joi pentru toţi nativii HOROSCOP 12 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai ocazia sa privesti acelasi subiect din doua unghiuri diferite, ceea ce te va ajuta sa intelegi mai bine o situatie. Practic, asculti cu luare aminte opinia celui din fata ta, chiar daca e tot diferita de a ta, si ii dai si lui dreptate, fara a renunta la propriul punct de vedere. Pune-le echidistant si corect in balanta, nu respinge niciuna din variante, pentru ca ambele vor conta la un moment dat. E ciudat sa spui ca in acelasi loc exista si da si nu, si sus si jos, si plus si minus, dar vei descoperi ca situatia in care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si…

- Berbec Ai fost inzestrata cu multa putere de munca, ambitie si determinare, de aceea vei reusi in viata cam tot ce iti propui. De asemenea, esti extrem de competitiva si nu te sperie confruntarile. Poti deveni agresiva cand simti ca ai de-a face cu o nedreptate. Totodata, esti increzatoare…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- Berbec Ti se pare ca toata lumea este impotriva ta si te simti coplesit de presiunea celor din jurul tau si de solicitarile acestora. Ai responsabilitatea de a avea grija de tine si de viata ta. Incearca sa te pui pe tine pe primul loc si sa actionezi ca atare. Taur Dai si primesti…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- BERBEC Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- HOROSCOP 1 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi in care poti conta pe ajutorul prietenilor. A-i asculta, atunci cand acestia iti propun solutii, ar insemna sa avansezi mai rapid si cu pasi mai mari, decat daca te-ai chinui, de unul singur, sa gasesti rezolvarea ideala. Tot cu ajutorul…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…