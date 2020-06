Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Ar fi bine sa optati pentru prudenta in toate domeniile in care actionati. Nu are rost sa mizati pe noroc atunci cand nu este de partea dumneavoastra. TAURS-ar putea ca o discutie la locul de munca sa se transforme intr-un adevarat conflict.

- BERBECAveti ocazia sa analizați dintr-un alt punct de vedere un contract și nu este exclus ca aveti idei foarte bune. TAUR Azi veti putea sa va reevaluati sursele de venit sau sa va analizati unele principii de viața. Va trebui, cel mai probabil, sa le puneti in practica.

- Da, Pluto este o planeta ce distruge ce nu mai functioneaza, ce nu este benefic ca sa aduca ceva nou. Uneori insa mai obosim de atata distrugere si renastere si ne prinde bine o pauza. Pluto retrograd aduce o asemenea pauza dar nu totala. Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Pluto…

- BERBECIn ultima vreme s-ar putea sa fi depus mai mult efort decat ati fi planuit. Ar fi bine sa luati o scurta pauza pentru a va odihni. Petreceti timp cu persoana iubita si evitati situatiile tensionate.TAURAstazi s-ar putea ca rabdarea voastra sa fie pusa la incercare.

- BERBECTrebuie sa aveți incredere in propria persoana și propriile capacitați pentru a face fața acestei zile, care se anunța a fi cumva mai dificila. Nu circumstanțele va vor crea probleme, ci persoanele cu care veți comunica.

- BERBECEste important sa fiți optimist, pentru a putea duce la capat proiectele asumate. Organizați-va așa cum trebuie afacerile, pentru a avea timp sa faceți tot ceea ce v-ați propus.TAURO situatie la locul de munca ar putea sa va dea batai de cap.

- BERBEC Va implicati in solutionarea problemelor familiale. Va exprimati greu sentimentele, motiv pentru care ar putea aparea neintelegeri cu unele persoane. TAURSunteti intr-o forma fizica si emotionala foarte buna.