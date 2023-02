Stiri pe aceeasi tema

- Nativii din zodia Gemeni vor avea parte numai de succes, iar reprezentanții semnului Fecioara s-ar putea trezi cu o cerere surpriza in casatorie. Astrologul Cristina Demetrescu vorbește despre cat de norocoase vor fi zodiile in luna lui Faurar. Horoscop pentru luna februarie 2023 Berbec In luna februarie…

- Berbec Se intrezaresc cheltuieli majore la sfarsitul acestei saptamani. Este posibil ca partenerul de viata sa ti solicite sprijinul financiar fie pentru o calatorie indepartata, fie pentru studii. Fii prudent si analizeaza situatia pe indelete. Exista riscul sa te implici in demersuri care, pe de o…

- Horoscop 22 ianuarie 2023. Astazi are loc o conjuncție in zodia Varsator intre Venus, planeta iubirii și a banilor, și Saturn, planeta lecțiilor. Acest context astrologic este favorabil pentru consolidarea relațiilor, și pentru a incepe relații de viitor. Totuși, in cazul in care perspectivele partenerilor…

- Horoscop zilnic vineri, 20 ianuarie 2023. Soarele parasește Capricornul și se muta pana pe 19 februarie in zodia Varsator, semn ca suntem deschiși la schimbare, inovație și ne dorim mai multa libertate și independența. In perioada urmatoare vom da dovada de mai multa empatie, altruism și solidaritate.…

- Sambata, 14 ianuarie 2023, unele zodii au șansa sa rezolve situații pentru care credeau ca nu exista soluții. Nativii unei zodii au nevoie de o schimbare a abordarii cheltuielilor. O alta zodie primește bani din senin. Horoscop pentru zodia Berbec Recomandat este sa acorzi atenție tuturor schimbarilor…

- HOROSCOP zilnic 4 ianuarie. Aceasta este una dintre cele mai bune zile in care va puteți gandi la planurile de viitor. Nativii anumitor zodii ar avea parte de foarte mari surprize. HOROSCOP zilnic 4 ianuarie BERBEC Este foarte important sa ai grija cum iti gestionezi fortele in aceasta perioada. In…

- Berbec Sambata este bine sa ti finalizezi treburile de rutina, atat in plan personal, cat si in cel profesional. Alcatuieste planuri in acest sens, astfel incat in urmatoarele patru saptamani sa ti fie comod sa desfasori activitatile programate. Insa, fereste te de excese si de a vorbi prea mult despre…