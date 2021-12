Horoscop 11 decembrie 2021. Zodia care trece peste perioada proastă și se distrează mai mult Mercur, planeta comunicarii, și Jupiter, planeta expansiunii, foarmeaza astazi un sextil, aspect care ne susține din plin sa ieșim din casa și sa socializam. Este o zi favorabila pentru calatorii sau pentrua ne face planuri de vacanța. Gandirea este mai optimista și viziunea de viitor mai pozitiva. Horoscop zilnic 11 decembrie Recomandare! Citiți horoscopul atat […] The post Horoscop 11 decembrie 2021. Zodia care trece peste perioada proasta și se distreaza mai mult appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

