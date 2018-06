Horoscop 11-17 iunie: O nouă relaţie amoroasă la orizont. Ce zodii au necazuri în amor BERBEC Saptamana aceasta nu va fi vorba doar de relatia cu partenerul de viata, ci de toate relatiile pe care le ai. Fie ca este vorba de prieteni, colegi sau familie, cert este ca trebuie sa le acorzi o atentie deosebita atunci cand vine vorba de evenimente importante. Daca nu dai curs unei invitatii pe care o primesti din partea unei persoane dragi, cel mai probabil va veti distanta una de alta. TAUR In aceasta saptamana e posibil ca relatia amoroasa sa traverseze o perioada tensionata, insa din fericire va fi destul de scurta. Stresul exterior se rasfrange asupra relatiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

