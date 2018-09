Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul toamnei pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Vor lasa deoparte distracțiile și se vor obliga sa se refugieze mai mult în munca pentru ca e exact norocul lor. Muncesc mult, dar muncesc pentru bani. Ceea ce vor face în…

- Horoscopul runelor. Berbec: Au incidenta proniei divine, sunt protejati din toate punctele de vedere si mai ales de tot ce inseamna invidie, dusmanii si forte oculte. Taur: Taurul trebuie sa se pregateasca pentru o suita de schimbari care apar in viata sa, dar schimbari majore, lucruri bune. Gemeni:…

- Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui an. Cu aceasta ocazie, vom avea la acest moment nu mai putin de 7 astre retrograde! Pentru noi, asta inseamna mai putin actiune in exterior si mai multa munca spre interior, pentru a schimba perceptii, ganduri si credinte ce nu ne mai…

- Horoscopul zilei de 7 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 7 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 7 august 2018 spune ca astazi…

- Berbec Succes ca acum n-ai avut niciodata. August este o luna cu noroc, iar banii vor veni din toate directiile. Iti permiti sa cheltuiesti dupa pofta inimii fara sa ramai fara resurse. La serviciu, energia si generozitatea ta sunt apreciate de catre sefi, care decid sa iti ofere drept recompensa…

- Astrologul Camelia Patrașcanu anunța vești bune pentru Gemeni in saptamana 9-15 iulie, intrucat vor avea noroc de bani. De cealalta parte, Racii vor avea parte de niște schimbari, conform declarațiilor facute de aceasta la Antena 3.

- Berbec Veți acorda o mare atenție familiei și gospodariei, pentru ca acasa, impreuna cu cei dragi, va veți simți cel mai bine. Nu recomand sa se mearga in vacanța in strainatate sau in calatorii lungi, in special asociate cu distracții extreme sau cu vizitarea unor locuri potențial periculoase.…