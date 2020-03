HOROSCOP 10 MARTIE: Gemenii au probleme de sănătate Horoscop 10 martie 2020. Ziua de marți aduce probleme de sanatate pentru cei din zodia Gemeni, Fecioarele au parte de ordihna și liniște, in timp ce Varsatorii au o zi excelenta pentru noi proiecte. Citește horoscopul complet al zilei de 10 martie 2020, conform... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Remus Ionescu a realizat horoscopul lunii martie, pentru 2020. Afla, așadar, ce așteapta pe fiecare zodie in parte, in materie de bani, dragoste, sanatate, noroc și nu numai, in horoscopul lunii martie 2020.

- BERBEC – Ai parcurs un drum lung, iar calatoria te va aduce in top in aceasta luna. Oamenii sunt cu ochii pe tine – personal și profesional. Fii tu și condu prin exemplu personal și poți gravita automat unde dorești.

- Zilele trecute, Mirela Vaida s-a simțit foarte rau, in urma unei raceli puternice. Vedeta și-a anunțat fanii ca soacra ei a ajutat-o sa iși revina cu leacuri babești. In cele din urma, Vaida nu a avut otita, asa cum a crezutinitial, si afectiunea a fost ceva mai usoara, iar acum vedeta este mult maibine. „Soacra-mea…

- Horoscop 26 februarie 2020. Ziua de miercuri aduce mai multe probleme Fecioarelor, Gemenii sunt plictisiți, in timp ce Varsatorii au chef de o petrecere. Citește horoscopul complet al zilei de 26 februarie 2020, conform...

- O varstnica din Mureș diagnosticata cu gripa, dar care avea și alte probleme de sanatate, a murit. Este al 14-lea deces in acest sezon, scrie Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța luni un nou deces confirmat cu virus gripal. Citește și:…

- Dupa ce anul trecut 80 de persoane au slabit și au avut imbunatațiri considerabile ale starii de sanatate, urmand, timp de șase luni, programe sport Kangoo Jumps, in 2020 este randul altor zece orașe din țara pentru a beneficia de programul KAPO – Sanatate pe ghete, inițiat de Kinga Sebestyen și trei…

- Gemenii identici cu tulburari de spectru autist au deseori diferente semnificative in ceea ce priveste severitatea simptomelor, chiar daca au acelasi ADN, arata o analiza americana efectuata de specialisti de la Institutele Nationale de Sanatate – NIH, din SUA.

- Ziua de 25 decembrie aduce probleme de rezolvat pentru nativii Taur, care vor fi nevoiți sa și le rezolve bazandu-se atat pe creativitate, cat și pe intuiție. De asemenea, Gemenii vor primi vizita unor persoane dragi.