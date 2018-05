HOROSCOP 10 MAI 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unde se aduna doi oameni la un loc pentru acelasi scop, deja poti spune ca s-a creat o noua lume. Daca ai norocul de a intalni persoana cea mai compatibila cu visele tale din acest moment, poti spune ca esti deja pe calea cea mai scurta spre implinirea lor. Singur ti-ar fi mai greu, dar alaturi de cineva care crede in tine, care depune aceleasi eforturi pentru aceleasi interes, ritmul de ascensiune e din ce in ce mai mare. Formati o echipa, un cuplu, un tandem si acum, in doi, sunteti in drum spre reusita. Cauta acel om care-ti…