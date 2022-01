Horoscop 10 ianuarie 2022 – Este posibil să luați o decizie inspirată BERBEC Este posibil sa luați o decizie inspirata care va ajuta sa rezolvați o problema financiara. La locul de munca sau in afaceri s-ar putea ivi pe neașteptate posibilitatea de a finaliza o lucrare care stagneaza de ceva timp. TAUR Este posibil sa fiți nevoit sa luați o decizie care va da peste cap toate […] The post Horoscop 10 ianuarie 2022 - Este posibil sa luați o decizie inspirata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBECAveti astazi o stralucire speciala in zambet, pe care ar trebui sa o impartasiti deschis cu ceilalti. Nu va simtiti grabiti sa ajungeti nicaieri.TAUR Luati-va o pauza de la rutina zilnica si incercati altceva. Amintiti-va ca orice cale veti alege este buna.

- BERBEC Luati in serios responsabilitatile pe care le aveti. Discutiile cu persoanele dragi ar putea sa va ajute in depasirea anumitor conflicte. TAUR Situatia financiara nu este stabila, iar asta o sa va invete sa economisiti.

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila spune ca, in opinia lui, certificatul verde trebuie sa includa toate cele trei alternative descise in legislația UE, adica vaccinare, trecere prin boala sau testare. Intrebat miercuri, la un eveniment organizat de Colegiul Medicilor din Romania, daca crede ca obligativitatea…

- BERBEC Astazi veți avea dorința de a lua o decizie rapida fara a obține toate faptele… Nu o faceți, așteptați maine. Incapațanarea ta te poate face sa te izolezi. Faceți un efort pentru a ințelege. Multe uși se vor deschide daca o veți face. TAUR Va veți regasi sanatatea și stilul de viața și […]…

- Fredi Bobic, directorul sportiv al clubului Hertha Berlin, a anuntat ca jucatorii echipei care nu sunt vaccinati si care vor fi nevoiti sa intre in carantina nu vor mai fi platiti in perioada respectiva. „Am hotarat sa nu platim jucatorii nevaccinati cat timp sunt in carantina”, a spus Bobic, pentru…

- Fostul primar de la Sectorul 5, Marian Vanghelie, va trebui sa-i plateasca lui Victor Ponta nu mai puțin de 80.000 de euro. Decizia a fost data de instanța de judecata, dupa ce fostul edil nu s-a prezentat la procesul intentat de fostul lider Pro Romania. Victor Ponta l-a dat in judecata pe Marian Vanghelie,…

- Premierul propus de PNL pentru viitorul guvern, Nicolae Ciuca, a anunțat, dupa negocierile de sambata cu PSD, UDMR și minoritați, ca s-a stabilit desființarea Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

- Procurorii DNA nu mai pot investiga abuzul in serviciu daca ancheta nu vizeaza persoane cu calitati speciale sau daca paguba este mai mica de 200.000 de euro, anunța Mediafax. Este decizia obligatorie a Inaltei Curți de Casație și Justiție care a admis un recurs in interesul legii formulat de procurorul…