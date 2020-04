Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Berbecii incep aceasta saptamana in forța și plini de energie pozitiva. Aceasta energie reușesc sa o transmita și familiei, deoarece nativii din Berbec vor primi o veste buna din partea acesteia. Un membru al familiei va scapa de calvarul in care a trait in ultima perioada. La…

- Horoscop 12 martie 2020. Ziua de joi aduce Berbecilor nevoia de a face cumparaturi, Varsatorii cunosc succesul mult visat, in timp ce Leii se ocupa de mai multe responsabilitați. Citește horoscopul complet al zilei de 12 martie 2020, conform...

- Horoscop 10 martie 2020. Ziua de marți aduce probleme de sanatate pentru cei din zodia Gemeni, Fecioarele au parte de ordihna și liniște, in timp ce Varsatorii au o zi excelenta pentru noi proiecte. Citește horoscopul complet al zilei de 10 martie 2020, conform...

- Horoscop 6 martie 2020. Ziua de vineri aduce Berbecilor șansa de a se remarca la locul de munca, Gemenii nu trebuie sa cedeze nervos, in timp ce Fecioarele au parte de obstacole. Citește horoscopul complet al zilei de 6 martie 2020, conform...

- Horoscop 26 februarie 2020. Ziua de miercuri aduce mai multe probleme Fecioarelor, Gemenii sunt plictisiți, in timp ce Varsatorii au chef de o petrecere. Citește horoscopul complet al zilei de 26 februarie 2020, conform...

- Horoscop 13 februarie 2020. Dupa o saptamana grea, ziua de joi aduce Berbecilor și Varsatorilor o stare generala de oboseala, in timp ce Sagetatorii și Taurii au din nou probleme financiare. Citește horoscopul complet pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de 13 februarie 2020, conform...

- Berbecii vor descoperi saptamana aceasta ca o abordare intamplatoare a lucrurilor și a vieții, nu va va duce nicaieri. Taurii realizeaza ca cu cat comunica și interacționeaza mai mult cu oamenii, cu atat sunt mai mari șansele de a progresa in orice domeniu. Gemenii sa iși extinda cunoștințele…