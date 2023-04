Horoscop 10 aprilie 2023 – Incepeti ziua plin de energie BERBEC Știi ce vrei și daca vrei acum, spune-i partenerului tau. Poate exista un dezechilibru intre cheltuieli și venituri dar este o zi potrivita pentru a va intensifica contactele profesionale. Sanatatea ta este pe primul loc. TAUR Veți obține ceea ce doriți daca va folosiți seducția. Problemele de natura economica sunt un lucru din […] The post Horoscop 10 aprilie 2023 - Incepeti ziua plin de energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec In primele zile ale saptamanii se contureaza treburi de rutina si acasa, si la serviciu. Pentru ca ai multe de facut, oboseala si stresul isi vor spune cuvantul. Totusi, poti primi ajutor, daca il ceri de la cei dragi si de incredere. Sanatatea este vulnerabila, evidentiindu se afectiuni mai…

- Berbec O zi cu multa agitatie la serviciu. Ai vrea tu sa rezolvi cat mai multe, insa nu prea ai energie. Relatiile colegiale sunt disonante, iar sefii au alte treburi de rezolvat. Dozeaza ti eforturile, ocupa te doar de treburile tale si nu raspunde la provocarile celor din jur. Sanatatea este vulnerabila…

- Berbec Saptamana incepe cu momente favorabile dialogului interior, regandirii unor trasee de viata si a relatiilor in care esti implicat. Ai sanse deosebite de a privi cu obiectivitate la situatia in care te afli si de a stabili repere noi. Farmecul si misterul care te inconjoara vor atrage multe priviri,…

- Berbec Chiar daca te ocupi de treburile cotidiene, gandurile tale sunt indreptate spre forul tau interior si spre nevoile tale sufletesti. Este un moment de bilant vizavi de relatiile si situatiile in care esti implicat. Fii discret, evita sa povestesti altora despre starile tale si mai ales rezerva…

- BerbecDorinta de rafinare sufleteasca iti deschide saptamana. Sunt momente potrivite pentru vizitarea galeriilor de arta, vizionarea unor filme deosebite sau pentru participarea la seminarii pe teme spirituale. Relatiile cu strainatatea cunosc rasturnari de situatie, dar sunt in favoarea ta, chiar daca,…

- Berbec Ziua iti aduce o mare dorinta de a fi in mijlocul celorlalti, de a ajuta pe toata lumea, de a te bucura de tot ce te inconjoara. Se pare ca ai planuri marete, ganduri nobile si posibilitatea de a le materializa. Insa ai grija mai mult de treburile tale si ofera ti sprijinul numai la cererea expresa…

- Iți arata acum ce te așteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privința banilor. Urmeaza o perioada intensa pentru toți cei 12 nativi. Ce iți rezerva astrele, in funcție de semnul zodiacal.Berbec – Ziua de astazi iti va fi marcata de cateva evenimente neasteptate. Putem vorbi de o supriza din partea…

- BerbecLocul de munca si sanatatea sunt temele zilei. Ori iti iei de lucru acasa, ori faci ore suplimentare la serviciu. Relatiile colegiale sunt distorsionate, sefii au alte treburi, iar tu te simti intr o incertitudine totala. De retinut ca in domeniul muncii, lucrurile sunt amestecate, confuze si…