Horoscop 1 iunie 2021 – Astăzi sunteți hotărât BERBEC Astazi sunteti hotarat sa terminati o lucrare inceputa mai de mult. S-ar putea sa aveti si ajutoare prin preajma, asa ca nu ezitati sa profitati. Aveti un tonus foarte bun si sunteti plin de entuziasm. TAUR Aveti de rezolvat mai multe probleme ce tin de casa si care nu mai pot fi […] The post Horoscop 1 iunie 2021 - Astazi sunteți hotarat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Ocna Mureș a caștigat la „masa verde”, cu 3-0, partida tur a barajului de menținere in Liga a 3-a cu CS Iernut, conform hotararii de ieri a Comisiei de Disciplina și Etica din cadrul Federației Romane de Fotbal. Astfel, misiunea gruparii ocnamureșene de a se menține in eșalonul terț se simplifica…

- BERBEC Astazi sunteti hotarat sa terminati o lucrare inceputa mai de mult. S-ar putea sa aveti si ajutoare prin preajma, asa ca nu ezitati sa profitati. Aveti un tonus foarte bun si sunteti plin de entuziasm. TAUR Aveti de rezolvat mai multe probleme ce tin de casa si care nu mai pot fi amanate. […]…

- Guvernul a stabilit astazi unele masuri privind prevenirea și combaterea raspandirii COVID-19, in contextul sarbatorilor Pascale și al prelungirii cu 30 de zile a starii de alerta, incepand cu 13 aprilie 2021: ✔️ Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei va fi permisa, in perioada 1 mai-2…

- Horoscop 27 martie 2021. Astrologii vin cu vesti bune pentru unii nativi ai zodiacului, in aceasta zi de weekend.Horoscop 27 martie 2021 BerbecEste greu sa va mentineti picioarele pe pamant astazi, dragi Berbeci. Probabil veti fi prinsi intr-o stare aeriana, fantezista, lucru care va poate tine departe…

- Horoscop duminica, 21 martie. Deși Balanțele pot suporta consecințe din cauza neatenției din trecut, caștigurile financiare care urmeaza, pot ajuta la a imbunatați starea de spirit. Culorile norocoase ale zilei sunt galben și auriu, iar numerele care aduc noroc sunt 3,14,31,35 și 44, scrie impact.ro…

- Energia care inunda universul are polaritați diferite: yang-yng, cald-rece, sus-jos, lumina-intuneric, bun-rau, negativ-pozitiv etc. Energia perceputa de noi, in noi, ca fiind pozitiva sau negativa, este in funcție de rezonanța noastra cu energiile care plutesc in jur, de capacitatea dobandita sau nativa…

- Horoscop de primavara 2021. Astrologii vin cu vești noi despre zodii. Iata ce ar trebui sa schimbe zodiile la ele in urmatoarele luni. Avertismentul specialiștilor in astrologie. Horoscop primavara 2021 Berbec Pentru Berbeci, sa incerce sa lucreze la temperatul lor. Sa invețe sa nu mai explodeze de…