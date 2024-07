Horoscop 1 iulie 2024 – Astăzi este cazul să vă simțiți bine BERBEC Veți avea chef sa va deschideți și sa comunicați și, mai ales, sa va simțiți aproape de unele persoane din cercul de prieteni. Este important, deoarece modul tau de a ajuta implica multa daruire, dar nu uita ca ai nevoie și de timp pentru tine. TAUR Trebuie sa fiți fideli ideilor voastre și […] The post Horoscop 1 iulie 2024 – Astazi este cazul sa va simțiți bine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 8 iunie 2024. Astrele anunța o zi cu multe surprize pentru zodiile muncitoare, dar avertizeaza ca trebuie sa fiti rationali si curajosi in luarea deciziilor, conform observatornews.ro .

- Ministrul Sanatații spune ca ”trebuie stabilite și niște sancțiuni care sa poata sa fie aplicabile”, in cazul medicilor care direcționeaza pacienți de la unitațile medicale de stat la cele din mediul privat. Rafila face aceste precizari pe fondul acuzațiilor aduse prof. Catalin Cirstoiu, potrivit…

- BERBEC Nu va blocați in sentimentele ce v-au cauzat pierdere, daca va indreptați spre proiecte noi, veți putea recaștiga stabilitatea. O prietenie te va ajuta sa gasești calmul emoțional de care ai nevoie atat de mult. TAUR Nu luați in nume personal raceala pe care o simțiți in jurul vostru. Calmul…

- Noi informații in cazul femeii ucise de afaceristul turc. Ce a facut victima in ultimele ore din viața. Familia tinerei a vorbit despre relația pe care aceasta o avea cu cel care i-a devenit calau.

- ​Josue Homawoo l-a faultat grav pe Luca Mihai in minutul 29 al partidei dintre Dinamo și Poli Iași (1-0), insa jucatorul echipei gazda a primit doar un cartonaș galben din partea centralului Ovidiu Hațegan.

- Barbatul din Alba care a ascuns cadavrul tatalui in frigider a scapat de o condamnare penala. Cazul care a ingrozit o comunitate Barbatul din Galda de Jos care a ascuns cadavrul tatalui sau in frigider a scapat de acuzațiile penale. Dupa ce a fost trimis in judecata in 2023, magistrații Judecatoriei…

- Detaliile dezvaluite in mediul public sugereaza o situație cutremuratoare și se pare ca Romania se confrunta cu un al doilea caz similar cu tragedia din Caracal. Ancheta continua in cazul uciderii Mirelei, o femeie de 38 de ani gasita tranșata pe un camp din apropierea autostrazii A1. Ce au descoperit…

- ACUM sunt in desfașurare primele percheziții in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, in județul Dambovița. Șocanta descoperire a fost facuta vineri, 5 aprilie, in proximitatea bretelei de ieșire de pe autostrada…