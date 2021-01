Stiri pe aceeasi tema

- 2020 se apropie de final și, in ciuda faptului ca a fost un an plin de incercari și lecții pentru majoritatea oamenilor, exista cateva zodii pentru care necazurile nu vor lipsi in ultima saptamana a anului curent.

- BERBECAstazi se pare ca norocul este de partea voastra. Va merge foarte bine in tot ce faceti. Totusi, sunteti mai sensibili si treceti foarte usor de la o stare la alta.TAUR Fiti un pic mai calculat, nu va grabiti si luati pe rand tot ceea ce va planificati.

- Horoscop saptamanal Berbec 7 – 13 noiembrie In prima parte a zilei de 7 noiembrie, ganduri și preocupari casnice și familiale la primele ore ale dimineții. Intre 7 noiembrie, dupa ora 9:19, și 9 noiembrie, dupa-amiaza, interes pentru latura placuta a vieții: distracții, petreceri, sporturi, intreceri…

- BERBECNu va asumati mai multe sarcini decat puteti face. Evitati la maximum discutiile in contradictoriu si nu acordati prea mare atentie lucrurilor inutile.TAURNu va pierdeți cu firea, pentru ca veți fi predispuși la numeroase greșeli.

- Berbec Se poate ca nativii Berbec sa se afle in acest moment intr-o etapa de stagnare cu proiectele profesionale, stagnare pricinuita de lipsa fondurilor financiare. Din fericire pentru ei reușiți sa atrageți un investitor nou și va puteți continua activitatea. Taur Pentru nativii…

- BERBECRealizarile pe care le veti obtine pe parcursul acestei zile ar putea sa va confere o stare de euforie. Daca aveti de luat hotarari de mare impact, cel mai bine este sa consultati pe cineva care se pricepe.TAUR Astazi ar trebui sa fiti foarte atent ce si cui povestiti.

- Berbec In cazul nativilor Berbec, urmeaza o prioada foarte buna pe plan profesional care va atrage cu sine, desigur, și un bun mers al finanțelor. Luați parte la proiecte profesionale mari de pe urma carora obțineți comisioane foarte bune. Horoscop CASSANDRA. Se anunta un weekend cu…