- Plangerea a fost inregistrata, dar, din cate știu, nu a fost inceputa urmarirea penala in rem, a declarat Daniel Horodniceanu.Procurorul șef al DIICOT a precizat ca fiind vorba despre un dosar de tradare se va colabora, cel mai probabil, cu serviciile de informații, intrucat Poliția nu poate…

- Ancheta in cadrul dosarului privind arhiva SIPA se indreapta spre finalizare, a anuntat, vineri, procurorul-sef DIICOT Daniel Horodniceanu, care a precizat ca nu stie daca in aceasta cauza a fost sau nu audiata Monica Macovei."Din discutiile pe care le-am avut cu procurorul de caz, inteleg…

- Procurorul –sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a iesit de la interviul concursului pentru un nou mandat la sefia DIICOT. Acesta are un singur contracandidat in cursa pentru sefia DIICOT.Este vorba despre Felix Banila, procuror la Tribunalul Bacau. Intrebat de jurnalisti daca nu va…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul audierii directorului Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, de la DIICOT. Hellvig a fost audiat la DIICOT in dosarul Black Cube, in 28 februarie. Acesta a spus ca nu are nicio implicare in acest caz, au transmis reprezentantii SRI.Citește…

- Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, ministrul Justitiei i-a solicitat procurorului general sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si…

- Daniel Horodniceanu vrea sa paraseasca fotoliul de sef al DIICOT atunci cand ii expira primul mandat. El mai avea dreptul la un mandat, dar a cerut CSM sa revina la Serviciul teritorial Iasi.

- Serviciul Roman de Informatii a confirmat ca directorul institutiei, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT pentru a da declaratii in dosarul „Black Cube”, dosar deschis in anul 2016 pentru incercari de intimidare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi.