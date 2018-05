Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi ca nu a fost inca inregistrata la DIICOT sesizarea formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Deocamdata noi nu avem inregistrat nimic, e posibil sa ajunga in cursul zilei de maine plangerea. Ce stiu eu, am citit in presa, pana la acest moment. Prima chestiune pe care o vom verifica este competenta (...), vom vedea daca plangerea intruneste toate elementele de fapt solicitate…