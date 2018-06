Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, miercuri, ca nu a fost inceputa urmarirea pentru fapte in dosarul privind plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila si este posibil ca procurorul de caz sa ceara date de la serviciul de informatii.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca nu a fost inceputa inca urmarirea penala in rem in legatura cu plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, iar procurorul de caz urmeaza sa aprecieze daca are nevoie de informatii…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, miercuri, ca nu a fost inceputa urmarirea pentru fapte in dosarul privind plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila si este posibil ca procurorul de caz sa ceara date de la serviciul de informatii.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca nu a fost inceputa inca urmarirea penala in rem in legatura cu plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, iar procurorul de caz urmeaza sa aprecieze daca are nevoie de informatii…

- Plangerea a fost inregistrata, dar, din cate știu, nu a fost inceputa urmarirea penala in rem, a declarat Daniel Horodniceanu.Procurorul șef al DIICOT a precizat ca fiind vorba despre un dosar de tradare se va colabora, cel mai probabil, cu serviciile de informații, intrucat Poliția nu poate…

- Informatie de ultima ora in scandalul plangerii penale depuse de Ludovic Orban la Parchetul General pe numele premierului Viorica Dancila pentru inalata tradare.Procurorul la care a ajuns plangerea depusa la Parchetul General si transferata spre rezolvare catre DIICOT este specializat in terorism.…

- Plangerea depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dancila a fost trimisa de Parchetul General catre DIICOT, spre competenta soluționare. Surse noastre arata ca la primele ore ale dimineții plangerea a fost trimisa de Parchetul General catre DIICOT.Surse judiciare…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a explicat ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban nu a ajuns inca la DIICOT, dar imediat ce va ajunge va fi analizata și procurorul de caz ar putea dispune inceperea urmaririi penale in rem, adica fața de fapta. ”Aceasta plangere peanu a…