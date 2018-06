Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, miercuri, ca nu a fost inceputa urmarirea pentru fapte in dosarul privind plangerea depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila si este posibil ca procurorul de caz sa ceara date de la serviciul de informatii.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi ca nu a fost inca inregistrata la DIICOT sesizarea formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind anumite fapte savarsite de prim ministrul Viorica Dancila si liderul PSD,…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror sef al DIICOT pentru inca sase luni. Horodniceanu a declarat, la Digi 24, ca mandatul este interimar si ca stia de mai multe zile de aceasta delegare. "Asa se intampla cu fiecare procuror. Intre 20…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a explicat ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban nu a ajuns inca la DIICOT, dar imediat ce va ajunge va fi analizata și procurorul de caz ar putea dispune inceperea urmaririi penale in rem, adica fața de fapta. ”Aceasta plangere peanu a…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror sef DIICOT pentru inca sase luni, in conditiile in care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunt postat pe site-ul Ministerului Public.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, afirma ca nu stie, deocamdata, unde isi va continua activitatea dupa incheierea mandatului. "O sa vedem, la momentul asta sunt foarte multe necunoscute in ceea ce priveste activitatea mea viitoare", a declarat Horodniceanu miercuri, pentru AGERPRES,…

- Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anuntat, vineri, ca procurorii care se ocupa de dosarul Black Cube au facut un supliment de comisie rogatorie in Israel si asteapta raspunsul in acest caz."Este in continuare in lucru, s-a facut un supliment de comisie rogatorie in Israel si asteptam…

- Ancheta in cadrul dosarului privind arhiva SIPA se indreapta spre finalizare, a anuntat, vineri, procurorul-sef DIICOT Daniel Horodniceanu, care a precizat ca nu stie daca in aceasta cauza a fost sau nu audiata Monica Macovei."Din discutiile pe care le-am avut cu procurorul de caz, inteleg…