Hornbach va deschide în iulie un magazin în Cluj-Napoca, al optulea magazin al reţelei în România “Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, a dat startul amenajarii unui nou magazin in Romania, la Cluj-Napoca, urmand ca acesta sa fie inaugurat in luna iulie. Cel de-al optulea magazin al retelei pe plan local va avea o suprafata de 23.000 de metri patrati, pastrand formatul utilizat de Hornbach pe piata din Romania, si este amplasat pe un teren de aproximativ 4,1 hectare”, a anuntat grupul. Suprafata cuprinde zone speciale precum zona de Gradina si ZOO, cu o suprafata de 5.200 de metri patrati, si cea de Drive In, ce ocupa 6.900 de metri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

