Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, un indicator al afacerilor dintre firmele din sectorul de comert, a crescut in mai cu 10,6%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm scazut fata de cel din aprilie, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), scrie…

- Afacerile celor mai mari zece transportatori din Romania au crescut anul trecut cu 16% la 920 de milioane de euro, de la 790 de milioane euro in urma cu un an. Aproape toate companiile din clasament au fost pe profit anul trecut, cumulat acesta...

- Afacerile cu cladiri de birouri sunt intr-o continua crestere in Romania. In orase precum Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Brasov sau Iasi s-au dezvoltat de-a lungul timpului sedii pentru companii multinationale, in general din IT sau telecom - care reprezinta aproximativ 75% din suprafața tranzacționata.…

- Joseph Serrousi a fost timp de cinci decenii un promotor al industriei usoare romanesti si membru fondator al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importantorilor din Romania (ANEIR) si al Asociatiei Investitorilor Straini din Romania. Prin afacerile sale a creat, de-a lungul timpului, peste 8.000…

- eMAG a investit 63 de milioane de euro anul trecut in patru direcții principale, pentru a susține dezvoltarea rapida ca hub regional de ecommerce: angajați (2 milioane), logistica (10 milioane), tehnologie (27 milioane) și dezvoltare internaționala (24 milioane). In 2018, eMAG deruleaza investiții de…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in aprilie cu 16,5%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ crescut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 7,1%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in martie cu 0,9%, serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, ritm semnificativ scazut fata de cel din luna anterioara, in timp ce serviciile prestate populatiei au avansat cu 3,5%, serie bruta, potrivit datelor publicate…

- Pentru a afla mai multe despre familia fondatorului SMURD in Romania si despre viata pe care o ducea Raed Arafat inainte de a veni la studii in Romania, jurnalistii de la Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie au mers in Palestina pentru a sta de vorba cu rudele