- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania a aprobat, marti, cu majoritate de voturi, continuarea activitatii actualului Consiliu Director pana la finalizarea mandatului si preluarea de catre Horia Gusta, vicepresedinte AAF pana marti, a pozitiei de presedinte…

- Creșterea numarului investitorilor in fonduri de acțiuni și o mai buna propagare a educației financiare in randul populației active reprezinta doua dintre principalele provocari ale industriei de asset management in 2020, au afirmat astazi membrii Consiliului Director al Asociației Administratorilor…

- Locul lui Hanga va fi luat de Horia Gusta, președintele Certinvest, mutarea urmand sa fie discutata in Adunarea Generala care va avea loc in 10 martie, a spus marți Hanga, cu ocazia unei conferințe a AAF. El a mai spus ca și-a anunțat colegii ca dorește sa faca un pas in spate inca din noiembrie, deși…

- Orlando Culea este noul președinte al partidului ADER Romania. Decizia a fost luata in cadrul Conferintei Nationale a Partidului Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție. Avocat de meserie, Orlando Culea, s-a inscris in partidul ADER in toamna anului trecut. Acesta a ocupat funcția de…

- Raluca Mititelu, medic primar Medicina Nucleara, din cadrul Centrului Integrat de Medicina Nucleara al Spitalului Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC In premiera pentru Romania, un medic din țara noastra face parte din echipa de conducere a Asociației Mondiale de Terapie…

- Mai multi administratori de fonduri si reprezentanti ai Bursei de Valori Bucuresti (BVB) participa, marti, la sediul Bursei, la o dezbatere pe tema modului in care administratorii de fonduri au valorificat cea mai buna performanta a pietei din ultimii 10 ani. Directorul general al BVB, Adrian Tanase,…

- ​Angajați ai firmelor mici și mijlocii (IMM) din România vor putea urma, în anul 2020, cursuri de tehnologie a informației (IT) și programe de evaluare a competențelor digitale, în cadrul unor noi proiecte pentru care vor fi puși la bataie, în total, 20 de milioane de euro, fonduri…