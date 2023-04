Horia Constantinescu vrea să controleze 4,5 ha de plajă la Costinești EXCLUSIV Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a descins pe Litoral sub pretextul clarificarii meniurilor de la restaurante, dar, in realitate, scopul prezenței acestuia este cu totul altul. Licitație reluata și pentru plaja de la Costinești Administrația Naționala Apele Romane (ANAR) a anunțat ca se va relua licitația pentru inchirierea suprafețelor de plaje neadjudecate. Practic, in prima faza a licitației incheiate pe 14 aprilie 2023, s-a adjudecat 81% din cele 215 ha de plaja nou inființata cu fonduri europene. Ca atare, se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

