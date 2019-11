Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) sustin infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT) si a unui serviciu de gestionare a proiectelor europene care sa activeze in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA). Potrivit unui comunicat…

- ​Una dintre ultimele decizii emise de fostul premier Viorica Dancila a fost numirea Lilianei Minca la Ministerul Finanțelor în funcția de secretar general adjunct, postul având caracter temporar. Asta se întâmpla pe data de 4 noiembrie seara, atunci fiind publicata în Monitorul…

- Inca de la inceputul saptamanii trecute, Protectia Consumatorului a anuntat ca a amendat KFC si McDonald's pentru ca vindeau sucuri diluate si ca gheata adaugata in pahare era infestata cu bacterii periculoase. La acel moment, Ziare.com a solicitat institutiei o serie de informatii suplimentare…

- Temperatura impusa de Directia Sanitar Veterinara (DSV) comerciantilor de produse alimentare pentru congelarea pestelui este probabil direct proportionala cu anvergura comerciantului, este de parere presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, referindu-se…

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor. In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marti, cu ministrul Apararii Nationale din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska-Jankovska, aflata in vizita la Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, cei doi oficiali au apreciat dialogul politic bilateral…

- Noul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, face revolutie in cadrul institutiei. Instalat in functie in 8 august 2019 de catre Viorica Dancila, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta este cunoscut…

- Viorica Dancila a spus ca o remaniere guvernamentala este posibila oricand daca unul dintre ministrii PSD nu indeplineste programul de guvernare sau nu face performanta. "Este posibila o remaniere oricand. Am spus ca atunci cand unul din ministri nu indeplineste programul de guvernare, nu face performante,…