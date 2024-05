Stiri pe aceeasi tema

- Horia Constantinescu, candidatul PSD la Primaria Constanța, vrea sa incurajeze și totodata sa dezvolte mediul de afaceri din oraș prin crearea unui centru dedicat tinerilor antreprenori și organizațiilor non-guvernamentale (ONG-uri).

- In urma cu mai bine de doua decenii, Parcul Tabacarie era o veritabila bijuterie Constanței. Amenajat pe o suprafața pe 100 de hectare, in jurul lacului cu același nume, parcul a fost schingiuit ulterior printr-o retrocedare, dupa care a fost uitat de autoritați. Trenulețul care facea turul obiectivului…

- Sambata, 4 mai 2024, polițiștii din Cugir au identificat un barbat de 42 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de savarșirea unui furt de biciclete sesizat poliției la data de 26 aprilie 2024. Din primele cercetari, a rezultat ca, in noaptea de 25/26 aprilie 2024, barbatul ar fi sustras doua biciclete…

- Intr-un moment in care o noua era a razboiului autonom se apropie cu pași rapizi, doi „cai negri” se afla acum in competiție pentru dominația aeriana. Știm deja destul de bine ce anume inseamna un cal alb, l-am tot vazut ratacind prin cinematografia cu accente onirice a anilor 80. Hai sa vedem acum…

- Horia Constantinescu a pus capat mandatului sau in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), semnand cererea de demisie in data de 15 aprilie 2024. Potrivit unui comunicat de presa emis, demisia sa va intra in vigoare pe data de 24 aprilie 2024. Aceasta decizie…

- Una dintre cele mai mari organizații ale PSD este in centrul unui scandal de proporții generat de nominalizarea candidaților la funcțiile cheie ale județului, adica la șefia Consiliului Județean și la Primaria Constanța. Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat ca Horia Constantinescu și medicul…

- Un recent sondaj național a aratat ca AUR este partidul preferat al tinerilor in prezent, conducand cu 16% in preferințele celor cu varste intre 18 și 35 de ani inaintea alegerilor parlamentare. Urmeaza USR și PNL, ambele cu 14%, PSD cu 12%, iar S.O.S. Romania, condus de Diana Șoșoaca, cu 5%. Totuși,…

- Horia Constantinescu, șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului, a confirmat, in direct la Realitatea PLUS, ca va candida pentru funcția de primar. „Veți fi candidatul PSD-ului la Primaria Constanța“, l-a intrebat moderatorul Laurențiu Botin.„La acest moment, decizia Consiliul…