Stiri pe aceeasi tema

- Iainte de Paște scumpirile alimentelor bat record dupa record. Unii oameni vin in piețe și magazine ca la muzeu, in timp ce alții cumpara doar cateva sute de grame. Voucherele de 250 de lei pentru romanii cu venituri mici ar trebui sa ajunga inainte de Paște, insa oamenii spun ca suma este insuficienta…

- Romanii obișnuiesc sa manance de Paște diverse preparate din miel. Anul acesta, insa, carnea de miel va fi mai scumpa ca niciodata. Care este supermarketul in care kilogramul de carne de miel ajunge la 50 de lei. Au aparut primii miei de Paște in magazine. La 50 de lei kilogramul romanii spun ca nu…

- Romanii vor primi ajutoare in valoare de 640 de lei inainte de Paște. 250 de lei reprezinta alimentarea voucherelor de alimente, alti 390 pachete de ajutoare de la UE, care vor ajunge insa doar la 50% dintre beneficiari.Romanii care beneficiaza de programul „Sprijin pentru Romania” vor primi in avans…

- Sunt temperaturi de 20 de grade in aproape toata tara, dar la munte inca se schiaza. In cea mai inalta statiune din tara, la Ranca, iarna nu se lasa dusa. La 1.700 de metri altitudine, zapada masoara aproape 10 metri. Preturile la cazare sunt mai mici cu pana la 40% decat in sezon.

- Majoritatea credincioșilor din Romania se pregatesc pentru masa de Buna Vestire, la care se mananca pește. Ei bine, romanii trebuie sa plateasca sume mai mari in acest an, daca vor sa se bucure de aceasta specialitate. Prețurile au crescut cu 30% fața de anul trecut.

- Intr-o piața din Capitala un kilogram de roșii a ajuns sa coste chiar și 23 de lei. Prețurile au crescut simțitor, iar mulți spun ca nu iși mai permit sa cumpere. Statisticile arata o scumpire de 6%, dar in realitate prețurile sunt mult mai piperate.„Doua legaturi de loboda, salata și ridichi, trei…

- Prețurile imobiliarelor au explodat in Romania, iar oamenii cauta tot felul de soluții pentru a gasi locuințe la prețuri rezonabile. Unii dintre ei spun ca au gasit soluții, insa de cele mai multe ori acestea vin la pachet cu numeroase riscuri.

Una din marile senzații greșite pe care le au romanii este ca prețurile din țara sunt comparabile sau mai mari decat cele din statele din vestul Europei.