Stiri pe aceeasi tema

- Colibașanu este insoțit in a 17-a expediție a sa in Himalaya, pentru cucerirea varfului Dhaulagiri, de 8.167 metri, pe o noua ruta, de romanul Marius Gane și de slovacul Peter Hamor, care a urcat pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya. Cei trei alpiniști urmau sa aiba o ascensiune…

- Echipa de alpiniști romano-slovaca compusa din Horia Colibașanu, Marius Gane și Peter Hamor a scapat ca prin urechile acului dupa ce o avalanșa le-a lovit cortul la altitudinea de 6.800 de metri. Aceștia incercau sa stabilesca o ruta noua catre varful Dhaulagiri (8167 metri) din Himalaya. EI și-au…

- Noaptea trecuta, Horia Colibașanu, Marius Gane și Peter Hamor, aflați la 6.800 de metri altitudine pe Dhaulagiri, au fost surpinși de o avalașa in timp ce se alfau in cort. Au fost ingropați in zapada, dar au reușit sa taie cortul cu briceagul pentru a ieși. Toți trei sunt teferi, insa vremea nu le…

- Expediția romano-slovaca de pe muntele Dhaulagiri este sub semnul intrebarii, dupa ce cei trei participanți, Horia Colibasanu, Marius Gane si Peter Hamor, au fost surprinși duminica noapte de o avalanșa, pe traseu, a anunțat luni contul oficial al alpinistului din Timișoara. Cei trei au reușit sa iasa…

- Alpinistul român Horia Colibasanu si camarazii sai, Marius Gane - sportiv român de performanta si alpinist de mare altitudine si Peter Hámor - alpinistul slovac care a urcat pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya, au fost surprinsi de o avalansa pe Dhaulagiri,…

- Inca un episod de iarna tarzie are loc in zona de nord-est a țarii. In Covasna și Harghita ninge de doua zile, iar șoselele sunt acoperite de zapada. La fel, in Pasul Oituz care asigura legatura intre Valea Oituzului, Județul Bacau și Depresiunea Brașovului, Județul Covasna, s-a depus un nou strat de…

- Codul galben de ninsori a adus ninsori abundente și pe alocuri viscolite in mai multe județe din țara. Județul Gorj se confrunta cu o situație deosebita dupa ce zapada viscolita a ajuns sa masoare in unele locuri peste cinci metri. CNAIR intervine cu autofreze, pentru ca zapada viscolita nu mai poate…

- Alpinistul Horia Colibasanu a plecat joi spre Nepal unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in anul 2019: deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri (8.167 m) in Himalaya. Din echipa expeditiei pe Dhaulagiri fac parte trei alpinisti cu experienta: Horia Colibasanu…