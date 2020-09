Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Horia Bugarin, candidatul USR-PLUS pentru primaria Dumbravița, vine in aceasta seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare și despre planurile sale in cazul in care va fi ales primar al localitații…

- Constantin Catalin Sfarghiu, candidatul USR-PLUS la Primaria Sacalaz, si-a prezentat in emisiunea PRESSALERT LIVE obiectivele prioritare pentru comuna limitrofa Timisoarei. Useristul cu experienta vasta in management nu face promisiuni fanteziste, ci are in vedere racordarea la utilitati a tuturor locuitorilor,…

- Candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar in Sacalaz, Constantin Catalin Sfarghiu, va fi prezent in aceasta seara in studiourile on.set, de la ora 20.00, fiind invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre campania electorala aflata in plina desfașurare și despre lupta partidelor pentru…

- Candidatul independent pentru funcția de consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Lugoj TIBERIU PETRU STEPAN propune idei radicale pentru administrația lugojeana. Tiberiu Petru Stepan susține ca atribuirea loturilor pentru case ar trebui sistata și inlocuita cu scoaterea…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Marius Craina, candidatul PRO Romania la functia de primar al Timisoarei nu se teme de eventualele atacuri ale adversarilor politici in legatura cu activitatea sa in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu”. Demis la finele lui februarie, fostul…

- Invitat in studioul on.set la emisiunea PRESSALERT LIVE, Horia Bugarin, candidatul USR-PLUS la Primaria Dumbravita a vorbit despre motivele care l-au determinat sa se implice in politica dupa ce s-a remarcat ca un antreprenor de succes. „Am fost implicat foarte mult in lupta asta a societatii civile,…

- Omul de afaceri Horia Bugarin, candidatul USR-PLUS pentru primaria Dumbravița, este invitatul PRESSALERT LIVE din aceasta seara, emisiune realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre decizia de a pune pe „pauza” o cariera antrepenoriala de succes și despre planurile sale in cazul in care va fi…

- Candidatul PMP la Primaria Suceava, viceprimarul Marian Andronache, propune inființarea de centre medicale de permanența in fiecare cartier al orașului, inclusiv pentru a degreva activitatea Unitații de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Județean. El a explicat inițiativa sa, la Radio Top: „Sa…