- Cornel Ilie a lasat pretențiile de vedeta chiar și de sarbatorile de Paște. Artistul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro singur pe strazile din Capitala, dupa ce și-a cumparat o acfea la... pachet. Cantarețul a „uitat” de restaurantele de fițe și s-a mulțumit cu o bautura in mașina.

- Atunci cand nu sunt imbracați in costum și la patru ace, Dan Șucu și Marian Alecu, doi dintre milionarii Capitalei, aleg sa se relaxeze intr-un mod inedit. Iata cum au fost surprinși cei doi de catre paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic.

- Au trecut opt luni de la divorțul dintre Cornel Ilie și fosta soție, insa pare-se ca artistul nu pierde vremea. Solistul trupei Vunk a fost surprins de paparazzii de la Spynews, carora nu le scapa nimic, in compania unei domnișoare extrem de frumoase, ziua in amiaza mare, la o terasa din Capitala. Iata…

- Trecerea anilor și pandemia l-au lasat pe Catalin Talmacean fara prea multa vlaga. Vremurile cand politicianul juca la doua capete par sa fi apus de mult, iar acum, tot ce i-a ramas sunt problemele varstei a doua. Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Nelu Iordache a „lansat” o noua „moda”! Pentru el masca de protecție reprezinta mai mult un accesoriu pentru... mana! Milionarul a aratat de mai multe ori in cariera sa ca știe cum sta treaba cu afacerile, insa nu prea „cunoaște” legea. Ba mai mult, bogatașul nu a ținut cont de faptul ca se afla in…

- Benoit Paire (31 de ani, 29 ATP) a recurs la autoflagelare verbala in timpul meciului pierdut contra lui Federico Coria (28 de ani, 95 ATP), scor 3-6, 2-6, in „sferturile” de la Cordoba (Argentina). „Ești slab! Zero! Un jucator de rahat! Ești un om de nimic, grasule!”, și-a strigat Paire in timpul confruntarii…

- Il mai țineți minte pe Ionuț Gojman de la Insula Iubirii? Tanarul traiește de aproape un an și jumatate o frumoasa poveste de iubire cu Salvia, femeia care i-a furat inima, iar acum cei doi sunt pregatiți sa devina parinți. Fosta ispita de la Insula Iubirii a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews,…